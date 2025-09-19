Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 19 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:48 Comenta Compartir

Hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra San Genaro de Nápoles. También escrito como San Jenaro, ocupó el cargo de obispo en Benevento (Italia). Sufrió martirio por su fe en el año 305, durante las persecuciones ordenadas por el emperador Diocleciano. Desde el siglo V ya existía una fuerte devoción hacia él, especialmente por el prodigio atribuido a la reliquia de su sangre, guardada en una ampolla, que se licúa de manera milagrosa. Este fenómeno ocurre tres veces al año: en mayo, septiembre y diciembre.

El 19 de septiembre también se celebra la memoria de San Alonso de Orozco. Nació en Oropesa (Toledo) en 1500 y formó parte de uno de los grupos más destacados de la Orden de San Agustín en cuanto a saber, santidad y fervor apostólico durante el siglo XVI. Fue designado como predicador en la corte real, distinguiéndose siempre por su austeridad y humildad.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Jenaro

San Trófimo

Santos mártires Peleo, Nilo, Elías y Patermucio

San Eustoquio

San Secuano

San Mariano, eremita

San Goerico o Abbón

San Teodoro, obispo

Santa Pomposa

San Lantberto

San Ciríaco

San Arnulfo

Santa María de Cervelló

San Alonso de Orozco

San Carlos Hyon Song-mun

Santa María Guillerma Emilia de Rodat

Beato Jacinto Hoyuelos González

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

