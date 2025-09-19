El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Relicario con la sangre de San Genaro, en Nápoles. EFE
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 19 de septiembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Genaro de Nápoles

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:48

Hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra San Genaro de Nápoles. También escrito como San Jenaro, ocupó el cargo de obispo en Benevento (Italia). Sufrió martirio por su fe en el año 305, durante las persecuciones ordenadas por el emperador Diocleciano. Desde el siglo V ya existía una fuerte devoción hacia él, especialmente por el prodigio atribuido a la reliquia de su sangre, guardada en una ampolla, que se licúa de manera milagrosa. Este fenómeno ocurre tres veces al año: en mayo, septiembre y diciembre.

El 19 de septiembre también se celebra la memoria de San Alonso de Orozco. Nació en Oropesa (Toledo) en 1500 y formó parte de uno de los grupos más destacados de la Orden de San Agustín en cuanto a saber, santidad y fervor apostólico durante el siglo XVI. Fue designado como predicador en la corte real, distinguiéndose siempre por su austeridad y humildad.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

  • San Jenaro

  • San Trófimo

  • Santos mártires Peleo, Nilo, Elías y Patermucio

  • San Eustoquio

  • San Secuano

  • San Mariano, eremita

  • San Goerico o Abbón

  • San Teodoro, obispo

  • Santa Pomposa

  • San Lantberto

  • San Ciríaco

  • San Arnulfo

  • Santa María de Cervelló

  • San Alonso de Orozco

  • San Carlos Hyon Song-mun

  • Santa María Guillerma Emilia de Rodat

  • Beato Jacinto Hoyuelos González

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  4. 4 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  5. 5

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  6. 6 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  7. 7

    Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  8. 8

    María Luisa Sicilia, 60 años peinando ilusiones
  9. 9

    Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»
  10. 10 Viva Suecia anuncia un segundo concierto en Valladolid: cuándo y cómo conseguir las entradas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 19 de septiembre de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 19 de septiembre de 2025?