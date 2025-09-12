Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 12 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:28 Comenta Compartir

Hoy, viernes 12 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra el Dulce Nombre de María. Hoy celebran su santo muchas Marías (Miriam) y también se celebra la fiesta de Nuestra Señora Santa María de Lluc, reina de Mallorca, Nuestra Señora de la Fuensanta, Nuestra señora de Estíbaliz.

Cuenta la leyenda que entre los siglos XII y XV, dos peregrinos que estaban haciendo el Camino de Santiago, pasaron por un pequeño Santuario situado en lo alto de un cerro de la extensa Llanada Alavesa. Según entraron a la humilde Iglesia, ambos se quedaron prendados de la talla románica de la Vírgen que presidía el Altar. Tal era la suavidad y hermosura de los rasgos de aquella Vírgen, tan diferente a todas las demás que habían visto, que uno de ellos dijo «Ezti balitz!» que en el idioma de estas tierras significa «Si fuera Miel». Tantos eran los que así pensaban que quedó la Vírgen de Estíbaliz de este modo bautizada.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

Dulce Nombre de María

Nuestra Señora de Estíbaliz

San Autónomo de Bitinia

Beato Pedro Sulpicio Cristóbal Faverge

San Guido de Anderlech

San Francisco Ch´oe Kyong-hwam

San Poncio de Serrancolin

San Albeo de Emly

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

