Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 31 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Hoy, viernes 31 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Alonso Rodríguez, religioso nacido en Segovia en 1533 y comerciante antes de ingresar como hermano lego en la Compañía de Jesús tras enviudar y perder a sus hijos. Sirvió durante más de cuarenta años como portero en el Colegio de Montesión de Palma de Mallorca, donde destacó por su humildad, obediencia y vida de oración constante. Fue consejero espiritual de muchos, entre ellos San Pedro Claver, a quien inspiró su vocación misionera.

Aunque nunca ocupó cargos importantes, su santidad se manifestó en la sencillez y la entrega cotidiana. Murió en 1617 y fue canonizado en 1888 por León XIII, siendo ejemplo de santidad en lo ordinario y patrono de los porteros y servidores humildes.

También se conmemora a Santa María de la Purísima de la Cruz Salvat Romero, religiosa nacida en Madrid en 1926 y que ya desde joven sintió una profunda vocación. Ingresó en la Congregación de las Hermanas de la Cruz, fundada por Santa Ángela de la Cruz, y dedicó su vida al servicio de los pobres, enfermos y necesitados, con una humildad y entrega ejemplares.

Fue superiora general de la congregación entre 1977 y 1998, periodo en el que consolidó su expansión y mantuvo viva la espiritualidad de su fundadora. Su vida se distinguió por la caridad alegre, la austeridad y la fe profunda. Murió en Sevilla en 1998 y fue canonizada por el papa Francisco en 2015. Es recordada como modelo de sencillez y servicio evangélico.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 31 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Quintín de Vermand

San Ampliato Discípulo

San Antonino de Milán

San Apeles Discípulo

San Epímaco de Pelusio

San Foilán de Fosses

Santa María de la Purísima de la Cruz Salvat Romero

San Narciso Discípulo

Santos Nemesio y Lucila de Roma

San Wolfgango de Ratisbona

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario