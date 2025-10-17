Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 17 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 07:21 Comenta Compartir

Hoy, viernes 17 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Ignacio de Antioquía. Fue el tercer obispo de Antioquía de Siria, la tercera ciudad más importante del mundo antiguo después de Roma y Alejandría, y el segundo sucesor de san Pedro.

Proveniente de una familia pagana no romana, fue convertido al cristianismo por san Juan Evangelista y nombrado obispo en el año 69, cuando ya era anciano. Algunas tradiciones afirman que llegó a conocer personalmente a Jesús durante su vida terrenal, mientras que otras sostienen que convivió con los Apóstoles. Está considerado uno de los padres de la Iglesia católica y uno de los padres apostólicos.

Durante su episcopado comenzó la cruenta persecución ordenada por el emperador Trajano. Al negarse Ignacio de Antioquía a renegar de su fe, fue condenado a muerte. Encadenado, fue trasladado a Roma y sometido a torturas durante el largo viaje por tierra que duró varios meses. En ese tiempo escribió siete cartas, redescubiertas entre los siglos XVI y XVII. En una de ellas aparece por primera vez el término «católica» para designar a la Iglesia.

La ejecución de su sentencia tuvo lugar en el año 107, en el Coliseo, durante las celebraciones por las victorias del emperador en Dacia. Antes de su martirio, Ignacio escribió: «Dejadme ser alimento para las bestias salvajes, ya que así es como puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y estoy siendo molido por los dientes de las bestias salvajes para hacer un pan puro para Cristo».

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 17 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Ignacio de Antioquía

San Dulcidio de Agen

San Florencio de Orange

San Gilberto de Toulouse

San Isidoro Gagelin

San Juan eremita de Licópolis

San Oseas profeta

San Ricardo Gwyn

Beato Baltasar Ravaschieri de Clavario

Beato Contardo Ferrini

Beato Jacobo Burin

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.