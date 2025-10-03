El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
San Francisco de Borja. El Norte
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 3 de octubre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Francisco de Borja

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:32

Comenta

Hoy, viernes 3 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Francisco de Borja. Fue un religioso español que llegó a ser el tercer prepósito general de la Compañía de Jesús. Antes de su ingreso ostentó los títulos de marqués de Lombay y cuarto duque de Gandía, y ejerció como virrey de Cataluña. Entre 1539 y 1543 defendió el territorio catalán de piratas, salteadores y ataques procedentes de Francia.

San Francisco de Borja fue nieto del papa Alejandro VI y del rey Fernando, y además era primo del emperador Carlos V. Tras la muerte de su esposa, Leonor de Castro —con la que tuvo ocho hijos— legó todas sus propiedades a su primogénito y se incorporó a la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola.

Ejerció como comisario de España en las Indias y, en 1565, al suceder a Diego Laínez, llevó a cabo una reorganización de la enseñanza y potenció los proyectos misioneros. Sobresalió por su profunda devoción a la Eucaristía y a la Virgen María.

En Roma promovió la creación del noviciado de San Andrés, del Colegio Romano y de la iglesia de la Asunción. Y fue canonizado en 1671.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 3 de octubre de 2025:

Santos de hoy

  • San Cipriano de Toulon

  • San Dionisio Areopagita

  • San Gerardo de Namur

  • San Hesiquio

  • San Maximiano de Bagai

  • Beato Adelgoto de Chur

  • Beato Ambrosio Francisco Ferro y compañeros

  • Beato Crescencio García Pobo

  • Beato Otón de Metten

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: Â«Es insufribleÂ»
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  5. 5

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  6. 6 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  7. 7

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  8. 8 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  9. 9 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  10. 10

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 3 de octubre de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 3 de octubre de 2025?