Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 3 de octubre de 2025?

Hoy, viernes 3 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Francisco de Borja. Fue un religioso español que llegó a ser el tercer prepósito general de la Compañía de Jesús. Antes de su ingreso ostentó los títulos de marqués de Lombay y cuarto duque de Gandía, y ejerció como virrey de Cataluña. Entre 1539 y 1543 defendió el territorio catalán de piratas, salteadores y ataques procedentes de Francia.

San Francisco de Borja fue nieto del papa Alejandro VI y del rey Fernando, y además era primo del emperador Carlos V. Tras la muerte de su esposa, Leonor de Castro —con la que tuvo ocho hijos— legó todas sus propiedades a su primogénito y se incorporó a la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola.

Ejerció como comisario de España en las Indias y, en 1565, al suceder a Diego Laínez, llevó a cabo una reorganización de la enseñanza y potenció los proyectos misioneros. Sobresalió por su profunda devoción a la Eucaristía y a la Virgen María.

En Roma promovió la creación del noviciado de San Andrés, del Colegio Romano y de la iglesia de la Asunción. Y fue canonizado en 1671.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 3 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Cipriano de Toulon

San Dionisio Areopagita

San Gerardo de Namur

San Hesiquio

San Maximiano de Bagai

Beato Adelgoto de Chur

Beato Ambrosio Francisco Ferro y compañeros

Beato Crescencio García Pobo

Beato Otón de Metten

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

