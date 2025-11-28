Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 28 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:02 Comenta Compartir

Hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda a San Saturnino de Tolosa.

San Saturnino es uno de los santos más populares de Francia. Atraía a numerosos fieles con su prédica a la ciudad de Tolosa, acercando la fe en Cristo a mucha gente. Solía presentarse en el Capitolio, donde se realizaban sacrificios para obtener las gracias que pedían los creyentes. Pareció que su presencia silenció a los dioses y Saturnino fue acusado de provocar la ira de las divinidades. Como castigo, lo arrastraron por las escaleras hasta que, destrozados su cabeza y su cuerpo, entregó su alma a Cristo.

También se recuerda a San Álvaro Pelagio, quien fue un joven español que ingresó en la Orden de los Frailes Menores. Lo trasladaron a París, donde desde su retiro se dedicaba a la predicación; obtuvo numerosas conversiones. El papa Juan XXII lo nombró obispo de Corone y del Algarve portugués.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

Beato Redento de la Cruz

San Saturnino de Tolosa

San Álvaro Pelagio

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.