Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 21 de noviembre de 2025?

Hoy, viernes 21 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda la Presentación de la Virgen, una festividad cuyo origen se encuentra en los relatos de los evangelios apócrifos, especialmente en el Protoevangelio o Libro de Santiago, donde se recogen episodios de la infancia de María y del nacimiento de Jesús.

Este escrito relata el momento en que la Virgen, con tan solo tres años, fue llevada al templo de Jerusalén por sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Aunque la cronología difiere según algunas interpretaciones y textos, se cuenta que María, junto a otras niñas, fue ofrecida a Dios, reconocida como alguien con un papel fundamental en el plan divino y consciente de la misión que desempeñaría en la redención de la Humanidad.

La festividad de la Presentación de la Virgen se remonta al año 534, cuando se consagró la iglesia de Santa María la Nueva en Jerusalén. Su celebración está más arraigada en Oriente —donde forma parte de las doce festividades principales del calendario litúrgico— que en Occidente. Además, este episodio ha inspirado a numerosos artistas que han plasmado su visión de lo ocurrido, como Tiziano, Giotto, Bartolo di Fredi o Ghirlandaio, entre otros.

En esta jornada también se homenajea a San Agapito de Cesarea, mártir cristiano que fue arrestado y torturado en diversas ocasiones. Tras la llegada del emperador Máximo II a Israel, Agapio fue detenido y pasó años en prisión. Asimismo, fue llevado repetidamente al circo romano, donde los jueces aplazaron su destino con la esperanza de que abandonara su fe.

En uno de estos episodios, después de prometerle el perdón si renunciaba al cristianismo, se le condenó a morir atacado por un oso. Aunque el animal le causó heridas graves, no falleció hasta el año 306, cuando, tras ser devuelto a su celda, fue arrojado al mar Mediterráneo con piedras atadas a los pies.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

Nuestra Señora de El Quinche

Nuestra Señora de la Paz

San Alberto de Lieja

San Gelasio I papa

San Marino de Porec

San Mauro de Cesana

San Mauro de Verona

San Rufo de Roma

Beato Gelosio monje

Beata María de Jesús Buen Pastor

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

