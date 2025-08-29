Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 29 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 29 de agosto 2025, 07:35 Comenta Compartir

Hoy, viernes 29 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra el martirio de San Juan Bautista. Este santo fue encerrado por Herodes Antipasa ya que este reprobaba la unión del tetrarca con Herodías -la mujer del hermano de Herodes Antipasa- porque, según la ley judía, esto era concubinato.

Juan Bautista fue encerrado en un calabozo pero no fue asesinado porque Herodes se entretenía escuchando las historias de este y le temía por ser un hombre «recto y sagrado» y no quería que el pueblo se pusiera en su contra con las protestas. El día del cumpleaños del tetrarca, su hijastra Salomé hizo una danza para él y le gustó tanto que le dio la posibilidad de pedirle cualquier regalo que desease. Bajo consejo de su madre, la joven pisó la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja de plata y Herodes Antipas, como había prometido darle lo que quisiera, lo mandó decapitar.

También se conmemora Santa Sabina de Roma, mártir romana del siglo II. Nació en una familia noble que, aún siendo ella muy joven, la casó con el senador Valentino. Se convirtió al cristianismo y comenzó a visitar las catacumbas, lugar en el que se encontraba con otros creyentes que eran víctimas de las persecuciones. Acabó siendo capturada y, al no querer abandonar su fe, fue decapitada junto a su niñera.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Adelfo de Metz

San Mederico de Autun

Santa Basila de Sirmio

Beato Constantino Fernández Álvarez

Beato Francisco Monzón Romeo

Beato Ricardo Herst

Santa Teresa Bracco

Beato Domingo Jedrzejewski

Beato Luis Vulfilocio Huppy

San Víctor de Nantes

San Sebbo de Inglaterra

Beata Bronislava de Cracovia

Beato Edmundo Ignacio Rice

Beata María de la Cruz Jugan

Beata Sancha Szymkowiak

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

