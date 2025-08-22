Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 22 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 07:50 Comenta Compartir

Hoy, viernes 22 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra Santa María Reina. Pío XII estableció la memoria de la Virgen María como reina EN 1954. Este término también fue acuñado por los papas Pablo VI y Juan Pablo II. Recuerda una secuencia que narra la Biblia y cuyo relato supone que la Virgen María sube a los cielos en cuerpo y alma (Asunción de la Virgen) y allí es coronada por Cristo. Además, muchas parroquias, capillas y colegios reciben este nombre en diferentes paises.

También se festeja a Beato Bernardo Peroni, que nació en 1604. A los 22 años entró en los Capuchinos de Corinaldo, con 22 años. A lo largo de su vida religiosa sirvió en varios conventos (Fermo, Ascoli Piceno y Offida, dónde moriría). Su vida estuvo marcada por una profunda devoción eucarística, oración constante, caridad excepcional y humildad cristiana.

Falleció en 1694 y en 1795 fue beatificado por el papa Pío VI, en la basílica de San Pedro. Y en la actualidad se le rinde gran devoción en Offida, su casa natal y su santuario sigue siendo un lugar de peregrinación.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

Beato Elías Leymarie de Laroche

Beato Simeó Lukac

San Felipe Benizio

San Timoteo de Roma

Beato Jacobo Bianconi

San Juan Kemble

San Juan Wall

San Simfoniano

Beatoo Timoteo de Montículo

Beato Tomás Percy

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

