Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 15 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 15 de agosto 2025, 08:27

Hoy, viernes 15 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra la Asunción de María, también conocida como Asunción de la Virgen. Es una de las festividades más significativas para la Iglesia Católica ya que se celebra tanto la entrada de la Virgen al Cielo como la propia aceptación de que había llegado el momento de reunirse con Jesucristo y seguir así sus pasos. Es por esto por lo que se considera este día como una muestra de esperanza y de fe de la Virgen en su hijo.

El 1 de noviembre de 1950 se publicó la constitución apostólica 'Munificentissimus Deus' en la que el papa había declarado como dogma de fe la Asunción de la Virgen María. Esto ya se había intentado hacer años antes pero no se debe confundir con la Ascensión de Jesús, la cual hace referencia a la enseñanza cristiana sustentada por varios personajes del Nuevo Testamento. En este se recoge que Jesucristo entró en la gloria con su cuerpo resucitado cuarenta días después de la resurrección en presencia de once de sus apóstoles.

La Iglesia católica celebra desde el siglo VI la fiesta de la Asunción en honor a María en Oriente; y en Roma se celebra desde el siglo VII cada 15 de agosto.

Hoy también se celebra Santa María del Alba, en honor a la creencia de que la Virgen María fue llevada al cielo en alma y cuerpo al final de su vida terrenal. Los devotos de esta santa suelen acudir a esta conciliación cuando se encuentran en momentos de dificultad y de incertidumbre, ya que confían en su protección y en su guía para encontrar el camino hacia la luz divina.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Alipio de Tagaste

San Altfredo de Hildesheim

San Estanislao de Kostka

San Simpliciano de Milán

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

