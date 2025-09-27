El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
San Vicente de Paúl. El Norte
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 27 de septiembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Vicente de Paúl

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:24

Hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra la festividad de San Vicente de Paúl.

San Vicente de Paúl vino al mundo en 1580 en Pouy, una pequeña aldea francesa que, con el tiempo, recibiría su nombre y pasaría a llamarse Saint-Vincent-de-Paul. Su vida se convirtió en un modelo de servicio y entrega a los demás. Tras completar estudios de Humanidades y Teología, recibió la ordenación sacerdotal en el año 1600. Sin embargo, poco después atravesó una experiencia inesperada: fue capturado por corsarios turcos y vendido como esclavo en Túnez. Más tarde logró recuperar la libertad y regresar a Francia, donde retomó su labor en favor de los más necesitados.

Aunque trabajó en distintas regiones, fue en París donde desarrolló gran parte de su obra social. Allí fundó un hospital destinado a los pobres y creó 'Le magasin charitable', una publicación cuyas ganancias se utilizaban para sostener a familias en situación de miseria. Su acción solidaria no se limitó a la capital, sino que se extendió también a provincias golpeadas por la pobreza. Su dedicación y generosidad hicieron que personalidades influyentes de su tiempo, como el cardenal Richelieu, lo respetaran y apoyaran sus iniciativas.

San Vicente de Paúl fue canonizado en 1737 por el papa Clemente XII, gesto que lo consagró como uno de los grandes santos de la Iglesia. A día de hoy, permanece como un símbolo de solidaridad desinteresada y de compromiso con los más vulnerables.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

  • San Bonfilio de Fara

  • San Cayo de Milán

  • San Elzearo de Sabran

  • San Florentino de Sedunum

  • Santa Hiltrudis de Liesse

  • Beato Juan Bautista Laborier du Vivier

  • Beato Lorenzo de Ripafratta

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  2. 2

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  3. 3

    El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra
  4. 4

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»
  5. 5 Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid
  6. 6

    Alcampo mantendrá abierto el supermercado de Laguna a cambio de que funcione los 365 días del año
  7. 7

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  8. 8

    Cuatro de Marzo, el barrio inaugurado por Franco: «Mudarnos aquí supuso un salto de calidad de vida»
  9. 9 La vacuna de la gripe que viene: Sanidad la separa de la covid y fija objetivos en niños
  10. 10

    La UVA deberá pagar más de un millón de euros en complementos a los profesores temporales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 27 de septiembre de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 27 de septiembre de 2025?