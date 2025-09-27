Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 27 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:24 Comenta Compartir

Hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra la festividad de San Vicente de Paúl.

San Vicente de Paúl vino al mundo en 1580 en Pouy, una pequeña aldea francesa que, con el tiempo, recibiría su nombre y pasaría a llamarse Saint-Vincent-de-Paul. Su vida se convirtió en un modelo de servicio y entrega a los demás. Tras completar estudios de Humanidades y Teología, recibió la ordenación sacerdotal en el año 1600. Sin embargo, poco después atravesó una experiencia inesperada: fue capturado por corsarios turcos y vendido como esclavo en Túnez. Más tarde logró recuperar la libertad y regresar a Francia, donde retomó su labor en favor de los más necesitados.

Aunque trabajó en distintas regiones, fue en París donde desarrolló gran parte de su obra social. Allí fundó un hospital destinado a los pobres y creó 'Le magasin charitable', una publicación cuyas ganancias se utilizaban para sostener a familias en situación de miseria. Su acción solidaria no se limitó a la capital, sino que se extendió también a provincias golpeadas por la pobreza. Su dedicación y generosidad hicieron que personalidades influyentes de su tiempo, como el cardenal Richelieu, lo respetaran y apoyaran sus iniciativas.

San Vicente de Paúl fue canonizado en 1737 por el papa Clemente XII, gesto que lo consagró como uno de los grandes santos de la Iglesia. A día de hoy, permanece como un símbolo de solidaridad desinteresada y de compromiso con los más vulnerables.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Bonfilio de Fara

San Cayo de Milán

San Elzearo de Sabran

San Florentino de Sedunum

Santa Hiltrudis de Liesse

Beato Juan Bautista Laborier du Vivier

Beato Lorenzo de Ripafratta

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario