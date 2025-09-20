Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 20 de septiembre de 2025?

.San Eustaquio de Roma. En el círculo, una etiqueta de la bebida Jägermeister, en la que se representa una escena de su conversión.

Hoy, sábado 20 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra San Eustaquio de Roma. Bajo el mandato del emperador Trajano, Eustaquio, cuyo nombre original era Plácido, destacó como general romano. Durante una jornada de caza de ciervos se convirtió al cristianismo, cuando una manada se interpuso en su camino. Uno de esos animales tenía las astas en forma de cruz que irradiaban luz, y en ese instante escuchó una voz imponente que lo reprendía por participar en la persecución contra los cristianos. Finalmente, en el año 118, fue martirizado en Roma por su fe.

El episodio de la cacería que marcó su destino dio origen a múltiples relatos y leyendas, motivo por el cual San Eustaquio es venerado como patrono de los cazadores. De hecho, el ciervo que se le apareció se representa en la etiqueta del licor alemán Jägermeister, cuya marca ha estado siempre asociada a valores como la aventura, la fortaleza y la rebeldía.

Asimismo, hoy se honra a San Andrés Kim, el primer sacerdote nacido en Corea. En 1846 fue arrestado tras años de facilitar la entrada de misioneros al territorio. Considerado mártir, después de su captura fue torturado y decapitado cerca de Seúl. No fue el único en sufrir este destino, ya que antes de que se reconociera la libertad religiosa en 1883, miles de coreanos perdieron la vida defendiendo sus convicciones.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Andrés Kim Taegön

Santo Adelpreto de Arco

San Dorimedonte de Sínada

San Eustaquio de Roma

Santo Francisco de Posadas

San Juan Carlos Cornay

Santos Lorenzo Han I-hyong y compañeros

Beato José María de Yermo y Parres

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

