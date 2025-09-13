El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 13 de septiembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Juan Crisóstomo y San Amado de Sens

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:37

Hoy, sábado 13 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Juan Crisóstomo . Este santo es considerado uno de los pilares de la Iglesia ortodoxa, junto a Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno. Del mismo modo, es reconocido como uno de los teólogos más destacados de la Historia. Aunque en sus inicios era conocido como Juan de Antioquía, debido a sus orígenes, su apellido ha perdurado en la memoria, ya que en griego «Crisóstomo» significa 'boca de oro', haciendo alusión a su habilidad para dar discursos elocuentes y poderosos.

Gran pastor y maestro de la fe en la sede constantinopolitana, sufrió el destierro por la facción de sus enemigos, y al volver del exilio por decreto del papa san Inocencio I, como consecuencia de los maltratos recibidos de sus guardas durante el camino de regreso, entregó su alma a Dios en Comana, localidad del Ponto (actual Turquía).

Asimismo, se recuerda a San Amado de Sens, que fue un obispo que vivió en el siglo VII y fue conocido por su vida austera, ayunos, amor a la soledad y celo pastoral. Murió en torno al 690 y fue presbítero y abad que presidió el monasterio de Habend, que previamente había fundado junto con San Romarico.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

  • Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos

  • Beato Aurelio María Villalón Acebrón

  • Beata María de Jesús López de Rivas

  • San Amado de Sion

  • San Emiliano de Valence

  • Beato Claudo Dumonet

  • San Julián de Ancira

  • San Litorio de Tours

  • San Marcelino de Cartago

  • San Maurilio de Angers

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

