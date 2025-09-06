Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 6 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:24 Comenta Compartir

Hoy, sábado 6 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Zacarías. Se trata del penúltimo de los profetas menores del Antiguo Testamento, perteneciente a la familia de Aarón. Padre de Juan el Bautista, estuvo casado con Isabel, pariente de María, la madre de Jesús. A San Zacarías se le atribuye la predicción del retorno del pueblo hebreo a la Tierra Prometida. Sus palabras figuran entre las más citadas en la Biblia, después de Isaías; y exhortan con visiones y parábolas a la penitencia que se cumplan las promesas de Dios.

Además, hoy es el día del santoral dedicado al beato Diego Llorca Llopis, un sacerdote español que fue asesinado a los 40 años de edad por unos milicianos en 1936 por el simple hecho de ser cura. Uno de los asesinos declaró que, antes de disparar, Llorca Llopis les perdonó justo antes de gritar «¡Viva Cristo Rey!». Fue beatificado el 11 de marzo del año 2001.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Eleuterio de Espoleto

San Zacarías, profeta

San Magno de Füssen

Santa Bega de Cumberland

Beato Diego Llorca Llopis

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

