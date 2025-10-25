Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 25 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025, 10:39 Comenta Compartir

Hoy, sábado 25 de octubre, el santoral cristiano celebra San Frutos, eremita nacido en la región de Segovia hacia el año 642 en una familia noble y que, tras quedarse huérfano, repartió sus bienes entre los necesitados para retirarse como eremita junto a sus hermanos Santa Engracia y San Valentín a las orillas del río Duratón.

Elegido por su vida de contemplación y penitencia en las cuevas del paraje de las Hoces del Duratón, vivió alejado de la ciudad hasta su muerte hacia el año 715 a los 73 años. Se le atribuyen milagros legendarios, como detener con su bastón el avance de sarracenos trazando una línea en el suelo, y el milagro de «la mujer despeñada» salvada por su intercesión. Es venerado como patrón de Segovia.

Cada 25 de octubre, la capital celebra con orgullo la festividad, donde el acto más esperado es la tradicional 'pájara de San Frutos', en la que un personaje vestido de monje lee en la plaza Mayor el 'Romance de San Frutos', unos versos satíricos sobre la actualidad local que congregan a cientos de segovianos. La fiesta se completa con la misa solemne en la Catedral, donde reposan sus reliquias, y la romería a las Hoces del Duratón, lugar donde vivió el santo eremita.

También se conmemora a los Santos Crispín y Crispiniano, *dos hermanos romanos del siglo III que predicaron el cristianismo en Soissons (Francia) mientras trabajaban como zapateros, ayudando a los pobres. Arrestados durante la persecución de Maximiano, fueron torturados y decapitados hacia el año 285, convirtiéndose en símbolo de fe y valentía. Son venerados como patronos de zapateros, curtidores y artesanos del cuero.

Su historia también trascendió la religión gracias a Shakespeare, quien la inmortalizó en el famoso discurso del rey Enrique V antes de la Batalla de Agincourt, usando el día de San Crispín para inspirar valor y unidad entre sus soldados. Así, la obra añadió un nuevo matiz a la festividad al convertirla en un símbolo de camaradería y coraje frente a la adversidad.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 25 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Bernardo Calbó

Santa Cana de Bretaña

Santos Crisanto y Daría de Roma

San Frontón de Périgeux

San Gaudencio de Brescia

San Hilaro de Javols

San Marcelino Papa

Santos Martirio y Marciano de Constantinopla

San Mauro de Pécs

San Miniato de Florencia

Santos Valentín y Engracia de Segovia

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

