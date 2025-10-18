El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

San Lucas Evangelista, representado por Francisco Sans Cabot. El Norte
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 18 de octubre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Lucas Evangelista

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:32

Comenta

Hoy, sábado 18 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Lucas Evangelista.

San Lucas Evangelista es ampliamente reconocido como uno de los más ilustres autores cristianos de todos los tiempos. Sus contribuciones más notables incluyen la composición del tercer Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque su formación profesional era la de médico, no dudó en poner sus conocimientos al servicio de los más necesitados, utilizando sus manos para asistir a los más pobres y desamparados. A menudo, San Lucas Evangelista es representado en forma de toro.

En este día, la Iglesia católica también conmemora a Amable de Riom, Asclepíades de Antioquía y Monón de Nassogne.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 18 de octubre de 2025:

Santos de hoy

  • San Lucas

  • San Amable de Riom

  • San Asclepíades de Antioquía

  • San Monón de Nassogne

  • Beato Fidel Fuidio Rodríguez

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

