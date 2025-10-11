Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 11 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 11 de octubre 2025, 09:20 Comenta Compartir

Hoy, sábado 11 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Anastasio de Schemaris. En las montañas del Cáucaso se hallaba la fortaleza de Schemaris, lugar donde murió San Anastasio, presbítero y apocrisiario de la Iglesia Romana. Durante el exilio de San Máximo el Confesor, quien sufrió por defender la fe católica antes de entregar su alma a Dios, San Anastasio proclamó durante la liturgia las palabras: «Lo santo para los santos».

Asimismo, se celebra a San Bruno de Lotaringia, obispo y hermano del emperador Otón I. Le fueron confiados tanto el gobierno de Lotaringia como el ministerio episcopal, desempeñando ambas responsabilidades con profunda fidelidad y destacando por su gran generosidad y nobleza de espíritu como príncipe.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 11 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Cánico de Irlanda

San Felipe diácono

San Gaudencio o Radzim

San Gumaro de Lierre

San Juan XXIII papa

Santa María Soledad Torres Acosta

San Meinardo de Riga

San Pedro Le Tuy

San Santino de Verdún

San Sármata de Tebaida

Beato Ángel Ramos Velázquez

San Fermín de Uzés

Beato Jacobo de Ulma Griesinger

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

