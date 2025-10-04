Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 4 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 08:53 Comenta Compartir

Hoy, sábado 4 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Francisco de Asís. Nació en el año 1182 en la ciudad de Asís, Italia, dentro de una familia acomodada. Era hijo de Pietro di Bernardone, un próspero comerciante de telas, y de Pica, una mujer perteneciente a la nobleza provenzal. A los veinte años decidió convertirse en soldado para iniciar una carrera militar, participando en la guerra entre Asís y Perugia, así como en las cruzadas.

No obstante, durante su estancia en Spoleto tuvo una experiencia reveladora: en sueños escuchó una voz celestial que le decía: «¿Por qué buscas servir al siervo en vez de al Señor?». A raíz de este mensaje, decidió abandonar las armas y consagrar su vida a Dios, adoptando una existencia basada en la oración, la pobreza, la castidad y la obediencia.

En el 1206, renunció completamente a sus bienes y a la herencia familiar para dedicarse durante dos años a una vida de retiro espiritual. A partir de entonces, se enfocó en reconstruir las iglesias de San Damián, San Pedro y Santa María de los Ángeles, además de brindar apoyo a los pobres y leprosos, personas a quienes anteriormente había rechazado.

Pronto atrajo a muchos seguidores que deseaban compartir su estilo de vida humilde y generosa. Con ellos fundó la Orden Franciscana. Primero estableció la Primera Orden; más tarde creó la Segunda Orden, integrada por mujeres llamadas «las hermanas pobres», conocidas posteriormente como las Clarisas; y finalmente instituyó una Tercera Orden destinada a personas laicas.

A San Francisco se le atribuyen numerosos milagros y la habilidad de comunicarse con los animales, cualidad que lo convirtió en el patrono de los veterinarios. Además, fue el primer caso documentado de estigmas visibles en la historia.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 4 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Francisco de Asís

Petronio de Bolonia

Quintín de Turón

Santa Aurea de París

Beato Alfredo Pellicer Muñoz

Beato Enrique Morat Pellicer

Beato José Canet Giner

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

