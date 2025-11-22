Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 22 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:53 Comenta Compartir

Hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda a Santa Cecilia.

Originaria de una familia noble romana en el siglo III, Santa Cecilia recibió educación religiosa del obispo Urbano y fue bautizada a los 13 años. Sus padres la obligaron a casarse por conveniencia con un joven patricio llamado Valeriano. En el día de la boda, ella canta alabanzas a Dios mientras los músicos interpretan sus instrumentos, y durante la noche de bodas le confiesa a su esposo que se ha convertido al cristianismo y ha hecho un voto de virginidad perpetua.

Tras esta revelación, Valeriano también decide abrazar la fe cristiana, al igual que su hermano Tiburcio. No obstante, el prefecto Turcio Almaquio ordena la detención de ambos, quienes son torturados y decapitados junto a Massimo, el oficial que los llevó a prisión y que durante el trayecto también se convirtió.

Posteriormente, Almaquio manda martirizar y encarcelar a Cecilia, introduciéndola en una caldera. Después de soportar temperaturas extremadamente altas durante todo un día, Cecilia continúa con vida, por lo que finalmente es decapitada.

Santa Cecilia es venerada como patrona de la música y de los músicos, reconocimiento otorgado por el papa Gregorio XIII por «su irresistible inclinación hacia los acordes armoniosos de los instrumentos».

En esta jornada también se homenajea a San Filemón. Filemón fue un destacado cristiano de la Iglesia primitiva en Colosas, destinatario de una de las cartas de Pablo, quien le pidió recibir al esclavo fugitivo Onésimo como hermano en la fe. Junto a su esposa Apia, acogía en su casa a una comunidad cristiana y era considerado un referente de fortaleza espiritual.

La tradición lo incluye entre los setenta discípulos de Jesús y lo reconoce como obispo fundador de las Iglesias de Colosas y Gaza. Venerado como mártir —junto con Apia y Onésimo— tras la persecución de Nerón hacia el año 68, su memoria se celebra en distintas fechas según las diversas confesiones cristianas.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

Santa Cecilia

San Ananías

San Apfías

Santa Apia

San Benigno de Milán

San Filemón

San Mauro Mártir

San Miguel de Tver

San Pedro Esqueda Ramírez

San Pragmacio

San Rogerio monje

Beato Baldji Oghlou Ohannes

Beato Bertrán Francisco

Beato Cristóbal Robinson

Beato David Oghlou David

Beato Dimbalac Oghlou Wartavar

Beato Elías Julián

Beato Francisco Ingleby

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

