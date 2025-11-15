Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 15 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:54 Comenta Compartir

Hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Alberto Magno. Nacido en 1206 en Lauingen (Alemania), cursó estudios en Padua y en París. Ingresó en la Orden de Predicadores (dominicos) y desempeñó la docencia con gran éxito en diversos lugares, llevando a cabo una notable actividad intelectual. Fue maestro de Santo Tomás de Aquino, a quien formó en las disciplinas filosóficas y teológicas reflejadas en sus escritos.

Consagrado obispo de Ratisbona, trabajó intensamente por la concordia entre sus contemporáneos y dirigió con eficacia misiones de paz. Su producción escrita tiene gran relevancia en filosofía y teología, así como en las ciencias naturales. Falleció en Colonia en 1280.

También se conmemora a San Eugenio de Toledo, conocido por su actividad poética, su faceta de músico y su labor como teólogo. Fue nombrado obispo de Toledo y señalado por Chindasvinto para el arzobispado de la ciudad. San Braulio lo eligió como su arcediano. Sus poemas se conservan en la biblioteca de Bruselas.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Desiderio de Cahors

San Fintano de Rheinau

San Gurias de Edesa

San Maclovio de Alet

San Samonas de Edesa

San Sidonio de Rouen

Beato Cayo Coreano

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

