Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 8 de noviembre de 2025?

Hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Adeodato I, quien fue un pontífice cuyo papado se desarrolló en el siglo VII. También se le conoce como Diosdado I o Deusdit. Fue el primer papa que utilizó el sello pontificio en los documentos oficiales. En dicho sello aparece la figura del Buen Pastor rodeado por ovejas, con las letras alfa y omega al fondo.

Asimismo, se recuerda a Juan Duns Escoto, presbítero perteneciente a la Orden de los Hermanos Menores, quien impartió enseñanza de filosofía y teología en las universidades de Oxford y París. Es considerado uno de los pensadores y teólogos más destacados de la Europa occidental durante la Baja Edad Media. Formuló un elaborado razonamiento sobre la existencia de Dios, defendió la univocidad del ser, el voluntarismo y la autoridad eclesiástica. Fue beatificado por el papa Juan Pablo II en 1993.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Claro de Tours

San Godofredo de Amiens

San Wilehado de Brema

Beato Isaías Boner

Beata Isabel de la Trinidad

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.