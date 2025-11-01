Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 1 de noviembre de 2025?
Hoy se celebra el Día de Todos los Santos
Valladolid
Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:14
Hoy, viernes 1 de noviembre, el santoral cristiano celebra el Día de Todos los Santos, una festividad cristiana que conmemora a todos aquellos que han alcanzado la vida eterna en presencia de Dios. Esto incluye no solo a los santos canonizados por la Iglesia, sino también a las almas que han pasado por el purgatorio y han sido santificadas.
A lo largo de la jornada, las grandes catedrales exhiben las reliquias de estos santos como homenaje a su legado.El origen de esta celebración se remonta al año 835, cuando el papa Gregorio IV instituyó el Día de Todos los Santos con la intención de reemplazar las festividades paganas.
La finalidad de esta conmemoración es rendir tributo a toda la comunidad celestial, desde la Santísima Trinidad y la Virgen María hasta los ángeles y los santos, tanto los reconocidos oficialmente por la Iglesia como aquellos que no han sido canonizados.
Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025:
Santos de hoy
-
San Austremonio de Avernia
-
San Benigno de Dijón
-
San Cesáreo de Tarracina
-
Santas Cirenia y Juliana de Tarso
-
San Jerónimo Hermosilla y compañeros
-
San Licinio de Angers
-
San Magno de Milán
-
San Marcelo de París
-
San Maturino de Larchant
-
San Omar de Thérouanne
-
San Rómulo de Bourges
-
San Severino de Tívoli
-
San Vigor de Bayeux
-
Beato Eduald d'Igualada
-
Beato Pedro Pablo Navarro y compañeros,
-
Beato Rainiero Aretino
-
Beato Ruperto Mayer
-
Beato Teodoro Jorge Romzsa
El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.
Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.