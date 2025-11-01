Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 1 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:14 Comenta Compartir

Hoy, viernes 1 de noviembre, el santoral cristiano celebra el Día de Todos los Santos, una festividad cristiana que conmemora a todos aquellos que han alcanzado la vida eterna en presencia de Dios. Esto incluye no solo a los santos canonizados por la Iglesia, sino también a las almas que han pasado por el purgatorio y han sido santificadas.

A lo largo de la jornada, las grandes catedrales exhiben las reliquias de estos santos como homenaje a su legado.El origen de esta celebración se remonta al año 835, cuando el papa Gregorio IV instituyó el Día de Todos los Santos con la intención de reemplazar las festividades paganas.

La finalidad de esta conmemoración es rendir tributo a toda la comunidad celestial, desde la Santísima Trinidad y la Virgen María hasta los ángeles y los santos, tanto los reconocidos oficialmente por la Iglesia como aquellos que no han sido canonizados.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Austremonio de Avernia

San Benigno de Dijón

San Cesáreo de Tarracina

Santas Cirenia y Juliana de Tarso

San Jerónimo Hermosilla y compañeros

San Licinio de Angers

San Magno de Milán

San Marcelo de París

San Maturino de Larchant

San Omar de Thérouanne

San Rómulo de Bourges

San Severino de Tívoli

San Vigor de Bayeux

Beato Eduald d'Igualada

Beato Pedro Pablo Navarro y compañeros,

Beato Rainiero Aretino

Beato Ruperto Mayer

Beato Teodoro Jorge Romzsa

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

