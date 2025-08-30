El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
San Pamaquio y Santa Gaudencia. El Norte
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 30 de agosto de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, el martirio de San Pamaquio y Santa Gaudencia

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:05

Hoy, sábado 30 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Pamaquio, senador romano convertido al cristianismo. Durante su juventud acudió a las escuelas de retórica y, años más tarde, terminó casándose con Paulina, la segunda hija de Santa Paula.

Fue denunciado por Joviniano -monje y teólogo cristiano- ante el papa Siricio y, como respuesta a esto, Pamaquio escribió dos libros en su contra. En el primero demostró las excelencias de la virginidad cuando se practicaba por amor a la virtud, algo que había sido negado por Joviniano y, en el segundo, atacó los otros errores.

Tras la muerte de su mujer decidió entregarse a las obras de caridad y construyó un hospicio para los extranjeros pobres en la desembocadura del Tíber junto a Santa Fabiola. La Basílica de San Juan y San Pablo de Roma fue fundada por él o por su padre.

También se conmemora Santa Gaudencia, mártir y virgen cristiana que vivió en una época en la que los cristianos eran perseguidos por su fe y, que se mantuvo firme en sus creencias y acabó enfrentando el martirio con valentía. En la actualidad es recordada como un símbolo de sacrificio y de pureza e inspira a los fieles a mantener su fe frente a la adversidad.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

  • San Fantino el Joven

  • Beato Alfredo Ildefonso Schuster

  • San Bononio de Lucedio

  • Beato Ghebra Miguel

  • San Agilo de Rébais

  • Beato Juan Juvenal Ancina

  • Beato Vicente Gabanes Badenas

  • San Fiacrio de Breuil

  • Beata María Ráfols

  • Beato Joaquín Ferrer Adell

  • San Pedro de Trevi

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  3. 3

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  4. 4 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  5. 5 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  6. 6

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  7. 7

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  8. 8

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro
  9. 9 Mañueco sobre los incendios que arrasan Castilla y León: «Ningún error se cometió por arañar un voto»
  10. 10

    Un brote de covid reactiva los aislamientos en la residencia de personas con discapacidad de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 30 de agosto de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 30 de agosto de 2025?