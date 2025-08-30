Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 30 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 30 de agosto 2025, 09:05 Comenta Compartir

Hoy, sábado 30 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Pamaquio, senador romano convertido al cristianismo. Durante su juventud acudió a las escuelas de retórica y, años más tarde, terminó casándose con Paulina, la segunda hija de Santa Paula.

Fue denunciado por Joviniano -monje y teólogo cristiano- ante el papa Siricio y, como respuesta a esto, Pamaquio escribió dos libros en su contra. En el primero demostró las excelencias de la virginidad cuando se practicaba por amor a la virtud, algo que había sido negado por Joviniano y, en el segundo, atacó los otros errores.

Tras la muerte de su mujer decidió entregarse a las obras de caridad y construyó un hospicio para los extranjeros pobres en la desembocadura del Tíber junto a Santa Fabiola. La Basílica de San Juan y San Pablo de Roma fue fundada por él o por su padre.

También se conmemora Santa Gaudencia, mártir y virgen cristiana que vivió en una época en la que los cristianos eran perseguidos por su fe y, que se mantuvo firme en sus creencias y acabó enfrentando el martirio con valentía. En la actualidad es recordada como un símbolo de sacrificio y de pureza e inspira a los fieles a mantener su fe frente a la adversidad.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Fantino el Joven

Beato Alfredo Ildefonso Schuster

San Bononio de Lucedio

Beato Ghebra Miguel

San Agilo de Rébais

Beato Juan Juvenal Ancina

Beato Vicente Gabanes Badenas

San Fiacrio de Breuil

Beata María Ráfols

Beato Joaquín Ferrer Adell

San Pedro de Trevi

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

