Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 16 de agosto de 2025?

Hoy, sábado 16 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Roque, peregrino occitano que fue canonizado el 26 de octubre de 1629 por el papa Urbano VIII. Era hijo del gobernador de Montpellier pero quedó huérfano a los 20 años y decidió vender todas sus posesiones para repartir el dinero entre los pobres y hacer una peregrinación a Roma para visitar todos los santuarios.

Durante los años que duró su viaje, una peste que provocó gran mortandad se desató a través de Europa, por lo que se dedicó a curar y atender a todos los enfermos de la peste. Según la tradición, cuando estos morían Roque era el único que se atrevía a acercarse a ellos y a darles sepultura, ya que el resto tenían miedo de contagiarse de la peste. Después de esto, todos los enfermos de la ciudad quisieron recibir la bendición de aquel extraño peregrino. Finalmente él también sufrió la enfermedad aunque pudo sobrevivir a ella pero fue encerrado puesto que le confundieron con un espía y acabó muriendo tras pasar un tiempo en prisión.

Hoy también se celebra Santa Serena, mártir y virgen cristiana que supuestamente fue mujer del emperador Diocleciano. Según la tradición, Serena intervino para defender a los cristianos de la persecución que había desatado su marido hacia ellos. Después de esto decidió divorciarse y acabó muriendo como mártir en una de las persecuciones ordenadas por el emperador.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Arsacio de Niconedia

Santa Beatriz da Silva Meneses

Beato Ángel Agustín Mazzinghi

San Armagilo eremita

Beato Enrique García Beltrán

San Esteban de Hungría

San Frambaldo de Le Mans

Beato Gabriel Sanchís Mompó

San Teodoro de Sión

Beato Juan de Santa Marta

Beato Juan Bautista Ménestrel

Beato Radulfo de Fusteia

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

