Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 9 de agosto de 2025?

Hoy, sábado 9 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra a Santa Edith Stein, mejor conocida como Sor Teresa Benedicta de la Cruz, filósofa, mística, religiosa carmelita descalza, mártir y santa alemana de origen judío. Nació en la ciudad alemana de Breslavia (en la actualidad forma parte de Polonia), pasó por una etapa de ateísmo y fue la primera mujer que presentó una tesis de filosofía en Alemania. Continuó su carrera como filóloga mientras trabajaba como colaboradora Edmund Husserl, filósofo alemán fundador de la fenomenología. Tuvo una larga evolución intelectual y espiritual que hizo que esta se convirtiese al catolicismo en 1921.

El régimen nacionalsocialista le prohibió la enseñanza por lo que decidió entrar en la Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo y tomó los hábitos bajo el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Fue detenida por la Gestapo y deportada e internada el 2 de agosto de 1942 en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en territorio polaco, donde sería asesinada siete días después de su ingreso. Fue beatificada y canonizada por el papa Juan Pablo II el 11 de octubre de 1998.

También se celebra San Osvaldo, rey cristiano de Northumbria en el siglo VII, cuando el territorio de Inglaterra estaba dividida en pequeños reinos regidos por linajes de origen germánico. Fue sobrino del también rey northumbrio Edwin, en 633 reunificó el reino de Northumbria un año después de morir su tío, y llegó a ser el monarca más poderoso de su tiempo.

El monje Beda el Venerable le incluyó en su lista de Reyes Superemos de la antigua Inglaterra, como práctico sucesor de su tío materno Edwin. Murió en la batalla de Maserfield en la que luchó contra el rey pagano Penda, el mismo enemigo que diez años atrás también había eliminado a su tío Edwin. Osvaldo es venerado como santo y como mártir, aunque su culto, extraordinariamente popular, ahogó al de su predecesor.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Nateo de Achad

San Fedlimino de Kilmor

Beato Claudio Richard

Beata Cándida María de Jesús Cipitria

Beato Florentino Asensio Barroso

Beato Juan de Fermo

Beato Falco de Palena

Beato Rubén de Jesús López Aguilar y sus seis compañeros

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

