Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 2 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Sábado, 2 de agosto 2025, 08:26 Comenta Compartir

Hoy, sábado 2 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra Nuestra Señora de los Ángeles, también conocida como Santa María de Los Ángeles o Virgen de los Ángeles, títulos con los que los católicos veneran a María, madre de Jesús.

Su veneración se remonta, según la tradición, al 2 de agosto de 1635 cuando una joven encontró en medio de un bosque de Costa Rica una talla de una mujer con su hijo en brazos. Sucedió lo mismo durante dos días más y, al tercer día, la mujer fue a guardar la pieza encontrada junto a las otras y vio que estas no estaban. Ante este acontecimiento tan extraño, la mujer fue a contarle lo ocurrido al sacerdote del pueblo y este guardó la imagen, pero cuando al día siguiente fue a mirarla había desaparecido de nuevo.

Estos hechos tan extraños volvieron a suceder, por lo que el párroco acudió al bosque con un grupo de feligreses y encontraron la talla. Es así, como el sacerdote cayó en la cuenta de que esos acontecimientos eran un mensaje de la Virgen María: ella quería estar con el pueblo. Los increíbles hallazgos fueron difundidos rápidamente por el territorio y por ello se construyó allí un pequeño templo en su honor.

Esa edificación acabó convirtiéndose en una Basílica en la que acudían personas de todas las clases sociales y de todas las razas. Todos se juntaban allí, como si fueran de una sola familia, hijos y hermanos de una misma madre: Nuestra Señora La Virgen de los Ángeles.

Hoy también se celebra San Eusebio de Vercelli, primer obispo conocido del norte de Italia. Tras la muerte de su padre, fue enviado a Roma bajo la protección del Papa Libero, el cual lo educó y lo ordenó sacerdote. Poco tiempo después murió el papa de Vercelli, una ciudad al norte de Italia, y tanto el pueblo como los sacerdotes del lugar le eligieron como nuevo obispo.

Fue desterrado ante la negativa a decir cosas que él no aceptaba, pero con su muerte se levantó la orden que no le permitía volver a Vercelli. El resto de su vida la empleó en atacar y acabar con la herejía de los arrianos -aquellos que cuestionaban la divinidad de Jesucristo- y en propagar por todos los lugares la santa religión. Murió el 1 de agosto del año 371 y, aunque no sufrió martirio, la Iglesia le consideró mártir porque en sus tiempos de prisión tuvo que soportar atrocidades.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Rutilio mártir

Beato Augusto Czartoryski

San Betario de Carnuto

Santa Centolla mártir

San Esteban I papa

Beato Francisco Calvo Burillo

Beato Francisco Tomás Serer

Beata Juana Aza

San Máximo de Padua

San Pedro de Osma

San Sereno de Marsella

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario