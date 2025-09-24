Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 24 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:09 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Nuestra Señora de la Merced, una advocación de la Virgen María que se manifestó en 1218 ante San Pedro Nolasco —fundador de la Orden de la Merced—, el dominico San Raimundo de Peñafort y el rey Jaime I de Aragón. Según la tradición, la Virgen les encargó impulsar una orden de monjes dedicada a auxiliar a los cristianos que estaban bajo custodia musulmana.

De ese encargo surgió la Orden de la Merced, congregación cuyos mercedarios se comprometían a socorrer a los más vulnerables. En 1868 el papa Pío IX la proclamó patrona de Barcelona; también fue declarada patrona de los presos y su nombre significa «misericordia».

Asimismo se conmemora a San Gerardo Sagredo, conocido por haber sido obispo de Csanád, una división administrativa de Hungría. Nacido en Venecia en el año 980, llegó a Hungría al desempeñarse como tutor del hijo del rey Esteban I. Las disputas que siguieron a la muerte del monarca propiciaron que, debido a su vinculación con el clero, un grupo de paganos lo asesinara junto a otros religiosos cuando viajaban en caravana hacia la frontera para recibir a otro príncipe más afín a sus intereses.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

Nuestra Señora de la Merced

San Anatolio de Milán

San Antonio González

San Isarno de Marsella

San Lupo de Lyon

San Pacífico de San Severino

Beato Antonio Martín Slomsek

Beata Columba Gabriel

Beata Encarnación Gil Valls

Beato José María Ferrándiz Hernández

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

