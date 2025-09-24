El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Nuestra Señora de la Merced y Gerardo Sagredo. El Norte
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 24 de septiembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, Nuestra Señora de la Merced y Gerardo Sagredo

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:09

Hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Nuestra Señora de la Merced, una advocación de la Virgen María que se manifestó en 1218 ante San Pedro Nolasco —fundador de la Orden de la Merced—, el dominico San Raimundo de Peñafort y el rey Jaime I de Aragón. Según la tradición, la Virgen les encargó impulsar una orden de monjes dedicada a auxiliar a los cristianos que estaban bajo custodia musulmana.

De ese encargo surgió la Orden de la Merced, congregación cuyos mercedarios se comprometían a socorrer a los más vulnerables. En 1868 el papa Pío IX la proclamó patrona de Barcelona; también fue declarada patrona de los presos y su nombre significa «misericordia».

Asimismo se conmemora a San Gerardo Sagredo, conocido por haber sido obispo de Csanád, una división administrativa de Hungría. Nacido en Venecia en el año 980, llegó a Hungría al desempeñarse como tutor del hijo del rey Esteban I. Las disputas que siguieron a la muerte del monarca propiciaron que, debido a su vinculación con el clero, un grupo de paganos lo asesinara junto a otros religiosos cuando viajaban en caravana hacia la frontera para recibir a otro príncipe más afín a sus intereses.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

  • Nuestra Señora de la Merced

  • San Anatolio de Milán

  • San Antonio González

  • San Isarno de Marsella

  • San Lupo de Lyon

  • San Pacífico de San Severino

  • Beato Antonio Martín Slomsek

  • Beata Columba Gabriel

  • Beata Encarnación Gil Valls

  • Beato José María Ferrándiz Hernández

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  3. 3

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  5. 5

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  6. 6

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  7. 7 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  8. 8 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  9. 9

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  10. 10

    Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 24 de septiembre de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 24 de septiembre de 2025?