Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 17 de septiembre de 2025?

Hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra Santa Adriana de Frigia, mártir cristiana del siglo II. Fue esclava de un príncipe de Frigia y se negó a participar en ceremonias paganas durante la festividad del aniversario de su señor. Por ello fue apresada por las autoridades romanas, arrojada a un despeñadero y luego sepultada. Comprendió muy pronto la hondura de la vida inspirada en el Evangelio y, con total firmeza, no dudó en entregar su existencia por una causa esencial que marcó toda su vida.

Asimismo, se honra a Santa Columba de Córdoba, virgen y mártir. Durante la persecución impulsada por los árabes, proclamó su fe ante el juez y otros magistrados, motivo por el cual fue decapitada por los musulmanes en las puertas del palacio de Tabanos en el año 853. Su cuerpo, además mutilado, fue arrojado al río Guadalquivir.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

Santa Hildegarda de Bingen

San Francisco María Camporosso

San Lamberto de Lieja

San Pedro Arbués

Beato Juan Ventura Solsona

Beato Segismundo Sajna

Beato Timoteo Valero Pérez

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

