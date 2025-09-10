Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 10 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Nicolás de Tolentino. En Tolentino, de la región del Piceno, en Italia, san Nicolás, sacerdote y miembro de la Orden de Ermitaños de San Agustín, que, religioso de estricta penitencia y oración constante, austero consigo mismo y caritativo con los demás, solía asumir en ocasiones la penitencia de otros.

Destaca en esta vida ejemplar, colmada de amor a Dios y entrega hacia los hombres, el sostén fundamental que hallaba en la Eucaristía. Se disponía para la Misa con sincero arrepentimiento de sus pecados y mediante la confesión sacramental, incluso diaria. Testigos, tanto religiosos como laicos, afirman que nunca dejó de celebrar la Santa Misa aun en medio de las dolencias de la enfermedad; en muchas ocasiones llegaba con la ayuda de un bastón y, en otras, era llevado en brazos.

Asimismo, se recuerda a San Autberto de Avranches. En Avranches, en la antigua Neustria (actual Francia), san Autberto, obispo, impulsor de la devoción a san Miguel Arcángel en el monte Tumba (hoy conocido como Saint-Michel de Tombelaine-sur-Mer)..

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Agabio de Novara

San Eduardo Barlow

San Nemesio de Alejandría

San Teodardo de Spira

Beato Jacobo Gagnot

Beato Oglerio de Locedio

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

