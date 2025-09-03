Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 3 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Gregorio I Magno, papa y doctor de la Iglesia, que siendo monje ejerció ya de legado pontificio en Constantinopla y después, en tal día, fue elegido Romano Pontífice. Arregló problemas temporales y, como siervo de los siervos, atendió a los cuidados espirituales, mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la Iglesia, ayudando sobre manera a los necesitados, fomentando la vida monástica y propagando y reafirmando la fe por doquier, para lo cual escribió muchas y célebres obras sobre temas morales y pastorales.

Su extraordinario trabajo le valió el nombre de «El Grande». Su celo era extender la fe por todo el mundo. Es patrón de maestros. Murió el 12 de Marzo del 604.

También se celebra San Rimagilo de Stavelot. Fue un obispo y abad que, además del monasterio de Solignac, en Limoges, fundó otros dos: el de Stavelot y el de Malmedy, en la soledad boscosa de Ardennes.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Gregorio I Magno papa

San Aigulfo y compañeros

San Aristeo obispo

San Auxano de Milán

San Crodogango de Sées

San Macanisio de Irlanda

San Mansueto de Toul

San Marino de Titano

San Rimagilo de Stavelot

San Sandalio de Córdoba

San Vitaliano de Caudium

Santa Basilisa de Nicomedia

Santa Febe de Corinto

Beata Brígida de Jesús Morello

Beato Guala de Astino

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.