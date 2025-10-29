Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 29 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:18 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Narciso de Jerusalén, religioso nacido hacia el año 99 d.C. en Aelia Capitolina (ciudad romana construida sobre la antigua Jerusalén) que posteriormente fue elegido obispo hacia el año 180, a los ochenta años. Durante su episcopado, presidió un sínodo en Cesarea que estableció que la Pascua se celebrase el domingo, en consonancia con la tradición romana.

Es ampliamente recordado por un milagro singular: durante la Vigilia Pascual, ante la falta de aceite para las lámparas, pidió que se sacara agua de un pozo, la bendijo y la lámpara se encendió tras verter en ellas el agua convertida en aceite. Tras ser calumniado por tres de sus clérigos, se retiró al desierto por varios años, auqnue después fue llamado de nuevo al episcopado cuando se comprobó su inocencia. Falleció alrededor del año 216, cuando según la tradición contaba con alrededor de 117 años.

También se conmemora a Santa Anastasia de Roma, mártir del siglo III que quedó huérfana siendo niña y fue criada en un monasterio donde adoptó la vida ascética. Durante la persecución del emperador Diocleciano, intervino valientemente para socorrer a los presos cristianos, llevándoles provisiones y liberando sus cadenas, lo que le valió la fama de 'Libertadora de los envenenados' por sus obras de sanación. Por estos hechos, fue arrestada, torturada y finalmente decapitada, recibiendo la corona del martirio.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Abraham Kidunaia de Edesa

San Cayetano Errico

San Colmán de Kilmacduagh

San Dodón de Wallers

San Feliciano de Cartago

Santa Hermelinda de Brabante

San Honorato de Vercelli

Santa María de Edesa

San Narciso de Gerona

San Teodario de Vienne

San Zenobio de Sidón

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

