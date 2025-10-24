Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 24 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 07:21 Comenta Compartir

Hoy, viernes 24 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Antonio María Claret, arzobispo, misionero y fundador de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (claretianos). Ordenado sacerdote en 1835, destacó por su predicación incansable y por su labor evangelizadora en Cataluña y Canarias. En 1849 fundó su congregación misionera y poco después fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba, donde reformó el clero, defendió los derechos de los esclavos y promovió la educación y la prensa católica.

De regreso en España, fue confesor de la reina Isabel II y sufrió persecuciones por su firme defensa de la Iglesia. Fue beatificado en 1934 y canonizado en 1950 por Pío XII.

También se recuerda a San Luis Guanella, sacerdote italiano dedicado a la asistencia de los pobres, los enfermos y los marginados. Movido por estos principios caritativos, fundó las Siervas de la Caridad y los Siervos de la Caridad (conocidos como guanellianos), congregaciones orientadas al servicio de los más necesitados y a la educación cristiana de los jóvenes.

Amigo de San Juan Bosco (fundador de los salesianos), compartió su visión de una pastoral basada en el amor y la confianza en la Providencia. Su obra se extendió rápidamente por Europa y América, dejando una red de hogares, escuelas y centros de asistencia social. Fue beatificado por Pablo VI en 1964 y canonizado por Benedicto XVI en 2011. Es recordado por su lema «en todo amar y servir», que resume su vida de entrega total a Dios y al prójimo.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 24 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Aretas de Nagrán y compañero

Santos Ciríaco y Claudiano de Hierápolis

San Evergislo de Tongres

San Fromundo de Coutances

San José Le Dang Thi

San Maglorio de Dol

San Martín de Vertou

San Proclo de Constantinopla

San Senoco de Tours

San Abercio de Hierópolis

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario