Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 22 de octubre de 2025?

Hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Juan Pablo II, papa de la Iglesia católica desde 1978 hasta su muerte, siendo el primer pontífice no italiano en más de cuatro siglos. Karol Józef Wojtyła nació en Wadowice, Polonia en 1920 y tras ser elegido como sucesor de Pedro al frente de la Iglesia mantuvo uno de los pontificados más largos de la historia, con un protagonismo clave caída del comunismo en Europa del Este.

Recordado en especial por su defensa del valor de la vida humana y su impulso al diálogo interreligioso, promovió grandes encuentros juveniles con las Jornadas Mundiales de la Juventud, canonizó a más santos que cualquier otro papa y realizó más de 100 viajes apostólicos alrededor del mundo.

Fue también filósofo y teólogo, autor de numerosas encíclicas y obras sobre la dignidad humana y el amor cristiano. Tras su fallecimiento en 2005, fue beatificado en 2011 y posteriormente canonizado en 2014 por el papa Francisco.

También se recuerda a Santa Córdula de Colonia, una virgen cristiana del siglo IV, tradicionalmente considerada una de las compañeras de Santa Úrsula (que se celebró ayer 21 de octubre) martirizadas en la ciudad alemana durante las persecuciones de los hunos.

Según cuenta la leyenda, Córdula logró ocultarse durante el ataque, pero al día siguiente, arrepentida de no haber compartido el martirio con sus compañeras, se presentó voluntariamente ante los verdugos y fue decapitada por confesar su fe. En el siglo X, sus reliquias fueron halladas y trasladadas solemnemente a la Basílica de Santa Úrsula de Colonia, donde se veneran actualmente.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Abercio de Hierópolis

San Benito de Massérac

San Bertario de Montecassino

San Donato de Fiésole

Santos Felipe y Hermetes de Adrianópolis

San Leotadio de Auch

San Malón de Ruan

San Marcos de Jerusalén

San Moderano de Berceto

Santas Alodia y Nunilo de Huesca

San Valerio de Langres

San Verecundo de África

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

