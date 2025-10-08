Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 8 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:11 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Evodio de Rouen, noveno obispo de aquella sede episcopal, según las antiguas listas de prelados de la ciudad, de las que aún se conservan ejemplares medievales bien preservados.

Su biografía, recogida en el Acta Sanctorum, lo presenta como un hombre dotado de extraordinarios dones taumatúrgicos, capaz de realizar curaciones y prodigios simplemente trazando la señal de la cruz o mediante el contacto con alguno de sus objetos personales. Entre sus portentos más célebres se encuentra el haber detenido un incendio en Rouen únicamente con su oración.

El santo se distinguía tanto por su generosidad como por su poder milagroso. Se cuenta que, cuando ofrecía una limosna, ésta se multiplicaba de manera prodigiosa en las bolsas de quienes la recibían. Falleció un 8 de octubre, siendo sepultado en Rouen. Sin embargo, en el siglo IX, ante el peligro de las invasiones normandas y el riesgo de perder sus reliquias, éstas fueron trasladadas a Braine, en la diócesis de Soissons, donde creció con fuerza su culto.

De igual forma, se conmemora a San Félix de Como, venerado como el primer obispo de esa ciudad y estrecho amigo de San Ambrosio de Milán, quien lo elogió por su labor evangelizadora, lo ordenó sacerdote en el año 379 y posteriormente obispo en 386.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025:

Santos de hoy

Santa Pelagia

Santa Reparada

San Félix de Como

Santa Ragenfreda

San Hugo de Génova

Beatos Juan Adams, Roberto Dibdale y Juan Lowe

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

