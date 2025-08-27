Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 27 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:41 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 27 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra Santa Mónica de Hipona, santa cristiana recordada y honrada por sus extraordinarias virtudes cristianas. En particular, se la recuerda por el sufrimiento que le causó el adulterio de su marido y por la vida de oración que dedicó para la conversión de su hijo.

Mónica nació en Tagaste, en la actual Argelia, en una familia de vieja tradición cristiana. Siendo muy joven se casó con un hombre mayor, decurión -miembro del senado de una ciudad del imperio romano- y pagano. Ella acudía cada día a la iglesia y soportó con paciencia el adulterio y el temperamento violento de su esposo. Con el tiempo consiguió que él se convirtiese al cristianismo y después de la muerte de este decidió no volver a casarse.

Tuvieron tres hijos y uno de ellos, Agustín, llevaba una vida descarriada e indisciplinada. Mónica le siguió por diferentes ciudades y después de 17 años consiguió que abrazase la religión. Acabó muriendo y su hijo escribió unas bellas páginas sobre la emoción que experimentó al morir su madre. La Iglesia pone a Santa Mónica como un gran ejemplo de mujer cristiana, piadosa y bondadosa, madre abnegada y preocupada por el bienestar de su familia.

También se conmemora San Cesáreo de Arlés, santo cristiano y arzobispo de Arlés, una ciudad del sur de Francia. Vivió una vida monástica en la isla de Lérins, lugar en el que adquirió una gran espiritualidad, y más tarde asumió el episcopado de Arlés. Era reticente a asumir el cargo de obispo pero finalmente lo acabó aceptando y destacó por su dedicación a la formación del clero y laicos.

Se le recuerda por escribir reglas sobre la vida monástica para mujeres y hombres, promoviendo una vida disciplinada y de devoción hacia la Iglesia. Recopiló una serie de sermones que los presbíteros tenían que leer para instruir al pueblo y, de esta forma, aseguró la enseñanza consistente y profunda de estos.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

Santa Antusa mártir

Beato Juan Bautista Vernoy de Montjournal

Beato Carlos Renato Collas du Bignon

Beato Ángel Conti

San David Lewis

Beato Domingo de la Madre de Dios Barberi

San Gebhardo de Constancia

Beato Fernando González Añón

San Guarino de Sión

San Narno de Bérgamo

Beato Francisco de Santa María y compañeros

San Juan de Pavía

San Licerio de Couserans

San Poemeno de Tebaida

Beata María del Pilar Izquierdo Albero

Beato Raimundo Martí Soriano

Beato Rogerio Cadwalador

San Rufo de Capua

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

