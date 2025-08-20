Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 20 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:27 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Bernardo de Claraval, monje cisterciense francés, titular de la abadía de Claraval. Con él, la Orden del Císter se expandió por toda Europa y ocupó el primer plano de la influencia religiosa. Participó en los principales conflictos doctrinales de su época y se implicó en los asuntos importantes de la Iglesia. En el cisma de Anacleto II se movilizó para defender al que fue declarado verdadero papa, se opuso al racionalista Abelardo y fue el apasionado predicador de la segunda Cruzada.

Es una personalidad esencial en la historia de la Iglesia católica y la más notable de su siglo. Ejerció una gran influencia en la vida política y religiosa de Europa. Sus contribuciones han perfilado la religiosidad cristiana, el canto gregoriano, la vida monástica y la expansión de la arquitectura gótica. La Iglesia católica lo canonizó en 1174 y lo declaró doctor de la Iglesia en 1830.

También se festeja San Samuel profeta, que fue una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Vivió (aproximadamente) entre los siglos XI-X a.C. Era hijo de Ana y Elcaná y su madre lo consagró a Dios desde antes de nacer, ya que fue concebido como respuesta a sus oraciones. Recibió la llamada de Dios siendo un niño, cuando escuchó la voz divina durante la noche.

Además, fue el primer gran profeta después de Moisés. Guió al pueblo en su fidelidad al altísimo y los liberaba de los enemigos. Ungió a los dos primeros reyes de Israel: Saúl y David por mandato de Dios.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Leovigildo de Córdoba

San Filiberto de Noirmoutier

San Cristóbal de Córdoba

Beato Bernardo Tolomeo

Beato Ladislao Maczkowski

Beato Luis Francisco Le Brun

Beato Gervasio Brunel

Beata María Climent Mateu

Beata María de Matías

San Máximo de Chinon

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

