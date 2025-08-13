Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 13 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:24 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra a San Hipólito, uno de los escritores eclesiásticos más prolíficos de su época a pesar de que solo se conservan unas pocas obras de las que no se sabe con certeza si son propias. Fue presbítero de la Iglesia de Roma durante la época del obispo Ceferino.

Acusó al obispo de favorecer la herejía cristológica de los monarquianistas, los cuales creían que Dios era solo un rey (monarca) y no una pluralidad de personas, y también le acusó de dañar la disciplina de la Iglesia por permitir que antiguos miembros que habían sido expulsados por ofensas graves regresasen a la Iglesia. Por esta razón, Hipólito se alejó de la institución religiosa durante unos diez años y lideró una congregación separada.

La Iglesia católica lo ha considerado como el primer antipapa al ser elegido obispo de Roma en el año 217. A pesar de renegar de la Iglesia durante unos años, se reconcilió con ella en el 235 como un mártir, por lo que ahora es honrado como un santo.

Hoy también se celebra Santa Gertrudis de Altenberg, hija de Santa Isabel de Hungría. Recibió una profunda educación religiosa cuando era pequeña pero, después de varios conflictos familiares tras la muerte del padre, Isabel de Hungría se vio obligada a abandonar el palacio. Vivió una vida de pobreza y humildad y envió a Gertrudis, siendo aún una niña, al convento de las monjas Premonstratenses en Altenberg.

Se convirtió en abadesa del claustro con 21 años y se esforzó por ayudar a los pobres de la misma forma que lo hizo su madre. Durante su gobierno, construyó una residencia para pobres y enfermos junto a su convento. Murió a los 73 años y el Papa Clemente VI permitió su veneración en 1311 beatificándola.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

Santa Eunomia de Augsburgo

Santa Euprepia de Augsburgo

Santa Felicísma de Faleria

San Graciliano de Faleria

San Focio de Nicomedia

San Porcaro y compañeros

Beato Carlos Leisner

Santa Digna de Augsburgo

San Euplo de Catania

Beato Antonio Perulles Estívill

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

