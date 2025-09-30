Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 30 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 07:19 Comenta Compartir

Hoy, martes 30 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Jerónimo, santo cristiano y Padre de la Iglesia, fue el encargado por el papa Dámaso I de traducir la Biblia desde el hebreo y el griego al latín. La traducción latina realizada por san Jerónimo recibió el nombre de Vulgata (de vulgata editio, 'edición para el pueblo') y se publicó en el siglo IV de la era cristiana. En 1546, durante el Concilio de Trento, esta versión fue proclamada como la edición auténtica de la Sagrada Escritura para la Iglesia católica latina.

También se recuerda a San Amado de Nusco, obispo conocido por restaurar y construir varios templos, entre ellos la catedral consagrada a San Esteban Protomártir. Prestó ayuda a los pobres, confió a los benedictinos el monasterio de Santa María en Fondigliano y restituyó bienes a la Iglesia; junto a su sepulcro se relataron numerosos milagros de curación. La tradición le atribuye orígenes gallegos y vincula su figura con la de San Amado Ronconi, patrón de la ciudad de Nusco.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 30 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Antonino de Piacenza

Santa Eusebia de Marsella

San Gregorio el Iluminador

San Honorio de Cantorbery

San Ismidón de Die

San Simón de Crespy

Beato Federico Albert

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario