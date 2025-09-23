Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 23 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 23 de septiembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Hoy, martes 23 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra la festividad del Padre Pío de Pietrelcina, cuyo nombre de nacimiento fue Francesco Forgione y nació en Italia en 1887. Se convirtió en fraile capuchino y sacerdote católico, reconocido por la intensidad de su vida espiritual y por los fenómenos místicos que lo rodearon. En 1918 experimentó los estigmas: llagas en manos, pies y costado semejantes a las de Cristo en la cruz. Estas señales le otorgaron gran notoriedad, aunque también suscitaron polémicas y exámenes por parte de la Iglesia.

Durante su ministerio, el Padre Pío se distinguió especialmente por su dedicación al sacramento de la confesión, al que destinaba largas jornadas. Se le atribuía la capacidad de discernir los pecados y pensamientos de quienes acudían a él, incluso antes de que fueran confesados. Asimismo, se le adjudicaban dones como la bilocación —presencia en dos lugares distintos al mismo tiempo— y la curación de enfermos.

Pese a la enorme devoción popular que generaba, sufrió restricciones impuestas por la misma Iglesia, que en ciertos periodos le prohibió confesar y celebrar misa públicamente. Con el paso de los años, estas limitaciones fueron levantadas y su prestigio de santidad se consolidó aún más. Además, el Padre Pío promovió la creación de un hospital en San Giovanni Rotondo, la Casa Sollievo della Sofferenza, como expresión de su compromiso con los enfermos.

Murió en 1968 y, tras los múltiples milagros atribuidos a su intercesión, fue canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II. Hoy en día continúa siendo una de las figuras más veneradas de la Iglesia Católica, recordado por su fe, entrega y compasión hacia los más necesitados.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 23 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

Santa Tecla de Seleucia

San Adamnano de Hy

San Andrés Fournet

San Constancio de Ancona

San Lino Papa

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

