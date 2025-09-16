Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 16 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 07:09 Comenta Compartir

Hoy, martes 16 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra San Cornelio, papa, y a San Cipriano, obispo. Ambos son mártires que, en tiempos de persecución contra los cristianos, testimoniaron su amor por la verdad ante Dios y el mundo, entre los años 252 y 258.

San Cipriano está reconocido como uno de los primeros Padres de la Iglesia. Nació en el año 210 bajo el nombre de Tascio en el seno de una familia pagana. Más adelante, se convirtió a la fe cristiana. Fue considerado un buen pastor y un buen gobernante, y dejó una obra de 13 tratados, que aportaron a la hora de difundir la fe.

Por otro lado, San Cornelio fue el vigésimo primer papa de la Iglesia, entre los años 251 y 253. Fue acusado de ser demasiado benévolo con los 'lapsi', es decir, los apóstatas que regresaban a la Iglesia sin apenas penitencia. Además, lidió con una epidemia de peste en Roma y la posterior persecución contra los cristianos en Galo. Cornelio fue encarcelado en Civitavecchia, donde murió y fue sepultado en las catacumbas de Roma.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 16 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Abundio y compañeros

Santa Edita

Santa Eufemia de Calcedonia

Santa Ludmila de Bohemia

San Martín el Sacerdote

San Niniano de Galloway

San Prisco de Nocera de los Paganos

San Vital de Savigny

Beato Ludovico Alemán

Beato Víctor III, papa

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

