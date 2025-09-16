El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
San Cornelio y San Cipriano. El Norte
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 16 de septiembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Cornelio y San Cipriano

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:09

Hoy, martes 16 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra San Cornelio, papa, y a San Cipriano, obispo. Ambos son mártires que, en tiempos de persecución contra los cristianos, testimoniaron su amor por la verdad ante Dios y el mundo, entre los años 252 y 258.

San Cipriano está reconocido como uno de los primeros Padres de la Iglesia. Nació en el año 210 bajo el nombre de Tascio en el seno de una familia pagana. Más adelante, se convirtió a la fe cristiana. Fue considerado un buen pastor y un buen gobernante, y dejó una obra de 13 tratados, que aportaron a la hora de difundir la fe.

Por otro lado, San Cornelio fue el vigésimo primer papa de la Iglesia, entre los años 251 y 253. Fue acusado de ser demasiado benévolo con los 'lapsi', es decir, los apóstatas que regresaban a la Iglesia sin apenas penitencia. Además, lidió con una epidemia de peste en Roma y la posterior persecución contra los cristianos en Galo. Cornelio fue encarcelado en Civitavecchia, donde murió y fue sepultado en las catacumbas de Roma.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 16 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

  • San Abundio y compañeros

  • Santa Edita

  • Santa Eufemia de Calcedonia

  • Santa Ludmila de Bohemia

  • San Martín el Sacerdote

  • San Niniano de Galloway

  • San Prisco de Nocera de los Paganos

  • San Vital de Savigny

  • Beato Ludovico Alemán

  • Beato Víctor III, papa

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  5. 5 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  7. 7 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  8. 8 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  9. 9 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur
  10. 10

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 16 de septiembre de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 16 de septiembre de 2025?