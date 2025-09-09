Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 9 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

Hoy, martes 9 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Pedro Claver. Nacido en Lleida, es un religioso del siglo XIX que se dedicó a ayudar a los esclavos negros. Es considerado también el patrón de los Jesuitas en Cataluña y llevó a cabo una gran campaña de evangelización en América desde la ciudad de Cartagena de Indias (actual Colombia). Sirvió como misionero durante 40 años en un puerto comercial donde la explotación y la trata de esclavos eran la norma.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 9 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Ciarano el joven

San Gorgonio de Roma

Beata María de la Cabeza

Beata María Eutimia

Beato Francisco Gárate Aranguren

Beato Jacobo Desiderio Laval

Beato Pedro Bonhomme

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

