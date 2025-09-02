Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 2 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 2 de septiembre 2025, 07:39 Comenta Compartir

Hoy, martes 2 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra San Antolín, mártir visigodo de la Galia que vivió en los siglos V y VI y que es patrón de Palencia y de Medina del Campo. Nació en la familia real de Pamiers, pudiendo llegar a ser el nieto de Teodorico. Le educaron en el arrianismo y se opuso a su padre al hacerse cristiano ortodoxo, por lo que abandonó su fortuna y se marchó a Roma, donde fue ordenado diácono.

Volvió a la Galia, convirtió al gobernador Festus y bautizó a numerosas personas. Los habitantes de la región le cogieron cariño y a pesar de las súplicas de estos, Antolín decidió irse e indicó que volvería, pero sin vida. Se dirigió a Toulouse, rechazó dirigir el obispado y fue acusado de mantener algún tipo de relación con la mujer del rey, por lo que fue arrestado y encarcelado. Fue torturado durante varios días pero sobrevivió a todas las vejaciones y se trasladó a Pamiers para vivir en una ermita en la que más tarde sería encontrado y acabaría siendo ejecutado.

También se conmemora San Justo de Lyon, obispo francés que nació en Vivarés y que fue consagrado obispo de Lyon en el 350, cuando era diácono en Vienne. Participó en dos concilios en los que se mostró en contra del arrianismo y se destituyeron a los partidarios de dicha doctrina, la cual era considerada como herejía. Acabó muriendo pero su labor predicadora y su fe provocaron un gran fervor popular, por lo que se decidió trasladar sus restos a la Catedral de Lyon.

Abandonó Lyon tras una disputa en la que un asesino acabó refugiándose en su iglesia. Justo accedió a entregarlo pero con la condición de que no acabasen con la vida del prófugo, hecho que finalmente no ocurrió y que motivó la salida del santo del país.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

