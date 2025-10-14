Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 14 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 07:31 Comenta Compartir

Hoy, sábado 14 de octubre de 2025, el santoral cristiano conmemora a San José Pignatelli, santo español perteneciente a la distinguida familia Pignatelli, de la cual uno de sus miembros llegó a ocupar el trono de San Pedro bajo el nombre del papa Inocencio XII. Sus orígenes se remontan tan atrás en el tiempo que se entrelazan con la leyenda.

También se recuerda a San Esteban Teodoro Cuénot. En la fortaleza de Binh Dinh, en Conchinchina, este obispo de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París y mártir, después de veinticinco años dedicados a la labor apostólica, fue víctima de la dura persecución del emperador Tu Duc. Allí, fue arrojado a un establo de elefantes, donde falleció agotado por los sufrimientos en el año 1861.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 14 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Adeltrudis

San Alberico

San Andrónico

San Antigio

San Dubricio de Bardsey

San Hipacio de Gangres

San Jocundo

San Juan de Traú

San Lorenzo O´Toole

San Rufo de Aviñón

San Serapión

San Siardo de Mariëngaarde

San Teodoto de Heraclea

Santa Trahamunda de Pontevedra

San Venerando de Troyes

San Vitón

Beato Juan de Licio

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.