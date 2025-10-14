Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 14 de octubre de 2025?
Hoy se celebra, entre otros, San José Pignatelli y San Esteban Teodoro Cuénot
Martes, 14 de octubre 2025
Hoy, sábado 14 de octubre de 2025, el santoral cristiano conmemora a San José Pignatelli, santo español perteneciente a la distinguida familia Pignatelli, de la cual uno de sus miembros llegó a ocupar el trono de San Pedro bajo el nombre del papa Inocencio XII. Sus orígenes se remontan tan atrás en el tiempo que se entrelazan con la leyenda.
También se recuerda a San Esteban Teodoro Cuénot. En la fortaleza de Binh Dinh, en Conchinchina, este obispo de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París y mártir, después de veinticinco años dedicados a la labor apostólica, fue víctima de la dura persecución del emperador Tu Duc. Allí, fue arrojado a un establo de elefantes, donde falleció agotado por los sufrimientos en el año 1861.
Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 14 de octubre de 2025:
Santos de hoy
-
San Adeltrudis
-
San Alberico
-
San Andrónico
-
San Antigio
-
San Dubricio de Bardsey
-
San Hipacio de Gangres
-
San Jocundo
-
San Juan de Traú
-
San Lorenzo O´Toole
-
San Rufo de Aviñón
-
San Serapión
-
San Siardo de Mariëngaarde
-
San Teodoto de Heraclea
-
Santa Trahamunda de Pontevedra
-
San Venerando de Troyes
-
San Vitón
-
Beato Juan de Licio
¿Por qué se celebra el santo?
El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.
La vinculación del santo y el cumpleaños
Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.