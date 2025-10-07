Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 7 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 7 de octubre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Hoy, martes 7 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a la Virgen del Rosario. En esta fecha, los fieles recurren a la intercesión de la Madre de Dios a través del rezo del Rosario (también llamado «corona mariana»), reflexionando sobre los misterios de Cristo bajo la guía de aquella que estuvo íntimamente unida a la Encarnación, la Pasión y la Resurrección de su Hijo.

La advocación de Nuestra Señora del Rosario tiene su origen en el siglo XIII, cuando la Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán, encomendándole promover la devoción del rosario y difundir esta oración entre los fieles. Con el tiempo, esta práctica fue disminuyendo. No obstante, la Virgen volvió a manifestarse, esta vez al beato Alano de Rupe, confiándole nuevamente la tarea de revitalizar y extender esta forma de oración.

Tras la Batalla de Lepanto, en 1571, el papa Pío V, mediante la bula Salvatoris Domini, estableció el 7 de octubre como día dedicado a la Virgen del Rosario, en agradecimiento por su intercesión en la victoria obtenida.

Inicialmente, la festividad fue conocida como Nuestra Señora de las Victorias, pero más adelante el papa Gregorio XIII dispuso que se adoptara el nombre con el que se la venera actualmente: Nuestra Señora del Rosario.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 7 de octubre de 2025:

Santos de hoy

Santísima Virgen María del Rosario

San Marcelo de Capua

Santa Justina de Padua

Santos Sergio y Baco de Betsaloe

San Marcos, papa

San Augusto de Bourges

San Paladio

Beato Martín Cid

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

