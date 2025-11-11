Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 11 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 07:18 Comenta Compartir

Hoy, martes 11 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Martín de Tours. En Tours, en la actual Francia, San Martín fue un obispo que, mientras cabalgaba, se encontró con un mendigo que temblaba de frío en pleno invierno. Sin dudarlo, San Martín partió su amplio manto en dos y cubrió al hombre con una de las mitades.

Esa misma noche tuvo una visión de Jesús envuelto en la parte del manto que había entregado, con el rostro radiante y lleno de gratitud por su acto. Destacó por su entrega y compasión hacia los pobres y desamparados. Es reconocido como el primer santo no mártir con una festividad litúrgica.

También se recuerda en esta jornada a San Juan Limosnero, obispo de Alejandría que se distinguió por su atención a los necesitados. Mandó construir iglesias, templos, hospitales y orfanatos para ofrecer refugio a quienes no tenían hogar. Incluso llegó a emplear los bienes de la Iglesia para cubrir las carencias de los más desfavorecidos, e instó a los ricos a practicar la caridad.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 11 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Demetriano de Antioquía

San Orestes de Tiana

San Probo de Rávena

Santos Narsetes y José de Persia

San Justo de Canterbury

San Baudelino de Alessandria

San Andrés Avellino

Beato Acisclo Pina Piazuelo

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario