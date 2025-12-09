Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 9 de diciembre de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 9 de diciembre 2025, 07:42 Comenta Compartir

Hoy, martes 9 de diciembre, el santoral cristiano celebra San Juan Diego. Nació en 1474 en Cuauhtitlán, México, y es conocido por haber recibido en 1531 las apariciones de la Virgen María como Nuestra Señora de Guadalupe en el cerro del Tepeyac. Humilde indígena nahua, transmitió con sencillez los mensajes de la Virgen al obispo Juan de Zumárraga, lo que llevó a la construcción de la primera ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe.

Su vida estuvo marcada por la piedad, la obediencia y la devoción popular, siendo ejemplo de fe sencilla y profunda. Murió en 1548 en la Ciudad de México y fue canonizado por el papa Juan Pablo II en 2002. Es venerado como patrón de México, de los indígenas y de todos los devotos de la Virgen de Guadalupe.

También se conmemora Santa Leocadia de Toledo fue una joven mártir cristiana del siglo IV, nacida en Toledo durante la persecución de Diocleciano. Destacó por su firmeza en la fe desde temprana edad y su rechazo a renegar del cristianismo, lo que le valió ser arrestada y sometida a crueles torturas.

Ampliar Entierro de Santa Leocadia de Cecilio Pla, presentado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887 Museo del Prado

Su valor y fidelidad ante la muerte la convirtieron en símbolo de resistencia y santidad en la Hispania romana. Fue decapitada, y su tumba se convirtió en lugar de veneración. Sus reliquias -que fueron trasladadas en distitnas ocasiones- se guardan actualmente en la Catedral Primada de Toledo, dentro de la capilla que lleva su nombre.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 9 de diciembre de 2024:

Santos de hoy

San César Discípulo

San Cipriano de Genouillac

Santa Gorgonia de Nacianzo

San Pedro Fourier

San Siro de Pavía

Santa Wulfilda de Barking

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

