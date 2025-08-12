Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 12 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 12 de agosto 2025, 07:27 Comenta Compartir

Hoy, martes 12 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra a Santa Hilaria de Augsburgo fue una valiente mártir cristina y madre de Afra, que vivió en Augsburgo en el momento en el que el emperador Diocleciano ordenó las persecuciones contra los cristianos. Se tienen pocos detalles de su vida, pero se guarda un registro detallado de como fue su muerte.

Hilaria fue quemada viva por los perseguidores de los cristianos mientras se encontraba orando junto al sepulcro de su hija. Fue descubierta junto a sus criadas tras la denuncia de algunos paganos y su firmeza en sus creencias la convirtió en una de las mártires más veneradas por la Iglesia. Santa Hilaria es uno de los ejemplos de las persecuciones que sufrieron los cristianos por profesar su fe y por mantenerse firme en ella. Es un ejemplo de valentía y fidelidad para los cristianos.

Hoy también se celebra San Aniceto de Nicomedia, otra de las víctimas de las persecuciones de Diocleciano. Sobre este santo, tampoco se conocen gran parte e su vida previa al martirio. Fue un oficial romano de fuerte convicción cristiana que terminó rebelándose contra el emperador. Este, ordenó que se le abandonara en el circo romano para que las fieras le destrozasen, pero los animales lejos de hacerle daño le ayudaron a enjuagarse su sudor. Fue quemado en la hoguera junto a Focio, uno de sus familiares, en el año 304 o 305.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

Santa Eunomia de Augsburgo

Santa Euprepia de Augsburgo

Santa Felicísma de Faleria

San Graciliano de Faleria

San Focio de Nicomedia

San Porcaro y compañeros

Beato Carlos Leisner

Santa Digna de Augsburgo

San Euplo de Catania

Beato Antonio Perulles Estívill

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario