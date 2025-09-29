Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
Hoy se celebra, entre otros, la festividad de los tres santos arcángeles: San Gabriel, San Rafael y San Miguel
Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:02
Hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra la festividad de los tres santos arcángeles. Estos son San Gabriel, San Rafael y San Miguel.
Cada uno de ellos tiene un papel destacado en los relatos bíblicos y ha sido esencial en la vida de Cristo y de la Virgen. Empezando por Gabriel, el mensajero celestial encargado de anunciar a María la buena nueva de que sería madre del Hijo de Dios.
Para los cristianos, San Miguel actúa como protector de la Iglesia y defensor del pueblo elegido por Dios; la Iglesia católica lo venera como patrono y guardián de la comunidad eclesial universal. Por su parte, San Rafael es una de las figuras centrales del Libro de Tobías, texto que los católicos y los ortodoxos consideran canónico, y también es reconocido como ángel en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde aparece referenciado de forma breve en Doctrina y Convenios.
Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025:
Santos de hoy
-
San Alarico de Ufnau
-
San Eutiquio de Heraclea
-
San Fraterno de Auxerre
-
San Juan de Dukla
-
San Liudwino de Tréveris
-
San Mauricio de Carnoet
-
San Quiríaco de Palestina
-
Beato Darío Hernández Morató
-
Beato Francisco Castelló Aleu
-
Beato Jaime Mestre Iborra
¿Por qué se celebra el santo?
El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.
La vinculación del santo y el cumpleaños
Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.
