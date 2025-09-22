Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 22 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Mauricio, comandante de la legión Tebana, formada por soldados cristianos procedentes de Egipto. En el año 287, el emperador Maximiliano ordenó a esta unidad militar reprimir una revuelta en la región de las Galias.

Antes de enfrentarse a los insurgentes, el emperador les pidió ofrecer un sacrificio a las divinidades romanas. Mauricio y gran parte de sus hombres se negaron, recordando que «eran guerreros, pero también servidores de Dios». Esta firme postura les costó la vida, pues fueron ejecutados por desobedecer.

Hoy en día, San Mauricio es venerado como patrono de los armeros, sastres, tintoreros y de la infantería. También se le invoca como protector frente a dolencias como la gota y los calambres.

Por otro lado, se celebra la memoria de Santa Basila de Roma, una joven que, tras convertirse al cristianismo, rechazó casarse con un noble pagano al que estaba prometida. Forzada a elegir entre la renuncia a su fe o la muerte, prefirió entregar su vida y sufrió martirio en la vía Salaria Antigua de Roma durante la persecución de Diocleciano.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Mauricio Tebano

Santa Basila de Roma

San Emeramo de Ratisbona

San Florencio

San Ignacio de Sandone

Santa Iraides vírgen y mártir

Santa Salaberga

Santino obispo

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

