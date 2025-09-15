Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 15 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:55 Comenta Compartir

Hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Nuestra Señora de los Dolores, también identificada como Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias o La Dolorosa. Esta figura, además, es patrona de Eslovaquia o FIlipinas; al igual que de muchos pueblos y ciudades de todo el mundo.

La devoción se remonta a la Edad Media, especialmente difundida por la Orden de los Siervos de María en el siglo XIII, y se enfoca en los 'Siete dolores de María': la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida del niño Jesús en el templo, el encuentro con Jesús camino del Calvario, la crucifixión y muerte de Jesús, la Virgen recibe en brazos el cuerpo de Jesús y la seputura de Jesús.

Asimismo, se recuerda a San Aicadro de Jumieges, abad en la abadia de Jumieges cerca de Rouen, en Normandia (Francia) y se cuenta que ingresó muy joven en la vida monástica. Tras varios años, San Filiberto funda un priorato benedictino en Quincay, con quince monjas y le nombra a él superior. Se estima que murió alrededor del año 687.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Alpino de Lyon

Beato Antonio María Schwartz

San Apro de Toul

Beato Camilo Costanzo

Santa Catalina Fieschi

Beato Ladislao Miegon

San Nicetas Godo

San Nicomedes de Roma

Beato Pablo Manna

Beato Pascual Penadés Jornet

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

